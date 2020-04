O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, anunciará nesta quinta-feira (9) a construção de um Hospital de Campanha (HCamp) no município. A estrutura contará com cem leitos para o combate ao novo coronavírus e a estimativa para entrega é de 15 dias.

Segundo a prefeitura, a obra será feita com recursos municipais e servirá de apoio ao hospital da cidade, que receberá casos mais graves e aumentará o número de leitos de UTI, de 9 para 32. Enquanto isso, o HCamp receberá pacientes com indicações de internação.