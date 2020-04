Mesmo depois das recomendações do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que a gestão municipal de Pirenópolis recue do endurecimento das regras para acesso à cidade de Pirenópolis, o prefeito João Batista Cabral (DEM), conhecido como João do Léo, diz que mantém todas as imposições apresentadas no decreto do dia 1º de abril, que foram reformuladas no decreto do dia 13 de abril, com intenção de evitar que o novo coronavírus chegue ao município.

Em uma live transmitida pelas redes sociais da prefeitura, o político diz que “nenhuma lei pode se sobrepor ao direto à vida” e que, por isso, manterá as regras de acesso ao município. Ele ressalta em sua fala que a cidade não possui estrutura para atendimentos médicos de pacientes graves que porventura possam ser contaminados com o SARS-Cov-2. “Não pensamos em relaxar o decreto porque nos preocupamos, porque temos zelo com a vida”, disse.

Ele reforça que numa situação de relaxamento e de possível contágio disseminado, não teria como cuidar da saúde da população por questões de estrutura da rede de saúde. “Vamos trabalhar dia após dia, vamos pecar pelo excesso de zelo, não pela falta”, disse. Ele ainda disse que as barreiras de acesso continuam na entrada da cidade, com fiscais fazendo o cadastro e orientação de quem chega e de quem sai e ainda destaca que o rigor será mantido.

Na conversa com os internautas ele diz que não serão aceitas “carteiradas” de pessoas que querem passar por cima do decreto para entrar na cidade. “Neste momento, este decreto tem força de lei. Ele está valendo para qualquer um. Precisamos proteger nossa cidade para poder restaurar o turismo quando for a hora. O sucesso do turismo amanhã depende da nossa ação hoje.”

O prefeito diz que acompanha a evolução dos casos e se preocupa com turistas que vem de Brasília, por exemplo. Ele comenta que sabe que a Capital Federal tem muitos casos da infecção pelo novo coronavírus e que uma pessoa, mesmo sem saber, pode levar o vírus para a cidade, caso viaje para passar a quarentena em Pirenópolis, que ainda não tem nenhum registro.

João do Léo ainda diz que poderá tomar novas medidas para preservar a saúde da população. Ele informa que uma equipe técnica está avaliando como o comércio poderá ser reaberto nos próximos dias para atendimento da própria população. A retomada da abertura dos acessos da cidade deverá ser por etapas. Na próxima segunda-feira (20), novo decreto deverá ser publicado.

Recomendações

O promotor da cidade, Bernardo Boclin Borges recomendou ao município que retire as barreiras, mas que mantenha fiscalização para evitar aglomerações e hospedagens ou acampamentos. Ele disse no documento que municípios não “detêm competência constitucional para decretar restrições genéricas ou imprecisas de ingresso e circulação em seu território, tampouco para o fechamento de seus limites”.

O promotor diz, ainda, que este fechamento das entradas da cidade não alcançam a finalidade de resguardar a saúde pública, uma vez que não está embasada em evidências científicas ou análises sobre como conter a circulação do vírus. Para o promotor, essas medidas ferem direitos constitucionais, como o de ir e vir.