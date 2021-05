Cidades Prefeito de Perolândia morre aos 44 anos por complicações da Covid-19 O prefeito foi eleito em 2020 para o segundo mandato com 62,87% dos votos

Morreu na madrugada deste domingo (9), o Dr. Jhonatta Cortez da Silva, de 44 anos, prefeito de Perolândia, em Goiás. Ele foi diagnosticado com Covid-19 no dia 19 de abril, e após cinco dias, foi internado no Hospital das Clínicas da cidade de Mineiros. O prefeito foi eleito em 2020 para o segundo mandato com 62,87% dos votos. A morte do Dr. Jhonatta foi la...