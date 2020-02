Cidades Prefeito de Luziânia é afastado do cargo após denúncias de assédio sexual Cristóvão Tormin é investigado pelo MP-GO por assédio moral e sexual. A vice-prefeita do município, Edna Aparecia Alves, deverá assumir a administração municipal

O prefeito de Luziânia, Cristóvão Vaz Tormin (PSD), foi afastado temporariamente do cargo, pelo prazo de 120 dias. Quem deverá assumir o lugar é a vice-prefeita do município, a professora Edna Aparecia Alves. A decisão é da desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Cristóvão Tormin é investigado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) por assédio moral e sexual. O processo corre em segredo de Justiça. O prefeito também é alvo de ação civ...