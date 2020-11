Cidades Prefeito de Jussara, Wilson da Silva Santos, morre de complicações pós Covid-19 O corpo do prefeito será velado na Câmara de Jussara e, posteriormente, levado ao cemitério local, ainda sem horário definido

O prefeito de Jussara, Wilson da Silva Santos, de 72 anos, morreu nesta terça-feira (24), após ficar quase dois meses em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano de Goiânia. De acordo com informações da assessoria, o prefeito da cidade foi internado no último dia 26 de setembro, depois de ser diagnosticado com Covid-19. Ainda segundo a assess...