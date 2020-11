Cidades Prefeito de Itaguaru sofre tentativa de sequestro e de assalto na tarde desta quinta-feira (12) Eurípedes Potenciano estava na casa com a esposa e outra mulher. Autores estavam armados, mas ninguém se feriu. Ele não é candidato à reeleição

O prefeito de Itaguaru, Eurípedes Potenciano da Silva, de 53 anos, sofreu uma tentativa de sequestro e de assalto na tarde desta quinta-feira (12). Segundo a Polícia Militar (PM), quatro homens invadiram a casa do prefeito, portando uma arma calibre 32, mas ninguém se feriu. No local, os criminosos renderam Eurípedes, que estava na casa com a esposa e uma ...