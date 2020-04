Cidades Prefeito de Iporá informa ao MP que acatará quarentena no combate à Covid-19 Naçoitan Leite vinha endurecendo o discurso de que abriria o comércio local, mas decidiu por fim acatar as normas do decreto estadual

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recebeu nesta segunda-feira (6) ofício do prefeito de Iporá, Naçoitan Araújo Leite, comunicando que ele desistiu da ideia de publicar decreto para flexibilizar a abertura do comércio da cidade durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ultimamente o gestor municipal vinha endurecendo o discurso de que abriria as lojas. O MP-GO tinha recomendado no último sábado (4) a adoção das medidas de prev...