Cidades Prefeito de Iporá faz exames para provar que não recebeu dose de vacina contra Covid-19 Vídeo foi divulgado nas redes sociais do político. Laboratório emitiu nota informando que exame não detecta

Após denúncia de que o prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (PSDB), teria desviado vacinas do município destinadas à prevenção da Covid-19 e imunizados seus familiares, o político, sua mulher e a secretária de Saúde, Daniela Sallum, estiveram nesta terça-feira (2) no laboratório particular Hemoclin, onde coletaram material para exames. Leite nega as acusações. ...