Cidades Prefeito de Goiânia chama transporte coletivo de "porcaria" e "instrumento de sofrimento do povo" Apesar das críticas à qualidade do serviço prestado à população, Iris Rezende defendeu o aumento da tarifa. Reajuste proposto é de 20 centavos

O prefeito Iris Rezende (MDB), defendeu na manhã desta quarta-feira (19) a necessidade do aumento da passagem da tarifa do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. O emedebista culpou o governo anterior que, segundo ele, "meteu a cara no que não era dele e deixou essa porcaria que está hoje aqui, sem rumo". Atual presidente da Câmara Deliberativa...