Cidades Prefeito de Catalão responde bem ao tratamento da Covid-19, segundo boletim “Adib Elias continua com o quadro estável, internado na UTI, realizando tratamento com plasma convalescente e utilizando ventilador mecânico”, informou a assessoria

O prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e seu quadro é estável, segundo a nota divulgada pela assessoria de comunicação do município, na noite de sábado (16). Ele foi internado no dia 11 deste mês após testar positivo para a Covid-19. Na última sexta-feira (15), A...