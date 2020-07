Atualizada às 17:59

O prefeito de Araguanã Hernandes Neves de Brito, de 54 anos, morreu vítima de Covid-19, neste sábado, 11, após ficar cerca de um mês internado no Hospital Dom Orione em Araguaína, Norte do Estado. O gestor estava internado desde o dia 10 de junho quando passou mal após apresentar sintomas da doença.

O prefeito tinha sido levado para o Hospital Regional de Xambioá e depois para o Dom Orione. Na época da internação, a secretária de saúde de Araguanã, Iracema Lopes da Cruz, disse que o paciente estava em um leito clínico sem precisar de um respirador. Posteriormente, o gestor, devido o agravamento da doença, esteve em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O prefeito Hernandes Neves era o vice-prefeito e assumiu o comando da administração municipal após a renúncia do prefeito Fernando Osmar, em 2017, que o apresentou carta entregando o cargo.

A Prefeitura Municipal confirmou a morte pela redes sociais, e, em nota, a gestora interina de Araguanã, Irene Rodrigues Ramos Duarte, prestou seu pesar pelo falecimento. "Uma perda irreparável.Diante do ocorrido, só nos resta pedir a Deus que conforte o coração de seus familiares e amigos, que se encontram acometidos pela dor da perda, dando-lhes forças para superarem este momento difícil e para conviverem com tamanha saudade".

Interino

Em 26 de junho, o presidente da Câmara de Vereadores, Cícero Cruz de Araújo, de 53 anos, que tinha assumido o cargo interinamente com após a internação e licença médica de Hernandes Neves, morreu após passar mal em de Araguaína. O político tinha assumido o cargo cinco dias antes da sua morte.

Devido aos acontecimentos, a vereadora Irene, que estava na vice-presidência da Casa de Leis, tomou posse no dia 29 de junho como prefeita interina.

Luto

O vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lamentou a morte em nota publicada em rede social: "Neste momento de dor e muita tristeza, me solidarizo aos familiares, amigos e demais cidadãos enlutados de Araguanã pela morte do prefeito Hernandes Neves, ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestado ao Município", escreveu.

Em notas, os deputados Vicentinho Júnior e Célio Moura lamentaram a morte.

“A nossa gratidão e reconhecimento ao trabalho realizado pelo gestor. Seu esforço e dedicação muito contribuíram com o desenvolvimento do município. Solidarizamo-nos com a família, amigos, colegas e munícipes por esta perda irreparável. Que Deus em sua infinita bondade possa acolhê-lo em sua morada e lhe dê o descanso eterno. Pedimos ao Pai Celestial que conforte os corações enlutados”, escreveu Vicentinho.

“Com muita tristeza recebi a notícia do passamento de Hernandes Neves de Brito. Bom gestor, Hernandes era prefeito de Araguanã no Norte do Tocantins. Infelizmente, mais uma vítima da Covid-19. Toda solidariedade e força à família, nesse momento de dor”, escreveu Célio Moura.