Prefeito de Aparecida de Goiânia segue internado em hospital

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, segue internado no Hospital Santa Mônica. O gestor municipal deu entrada na unidade de saúde na última terça-feira (25) para tratar de uma trombose venosa. Ele deverá permanecer no hospital por seis dias. Segundo a unidade de saúde, o quadro do prefeito permanece estável. Mendanha continua sendo medicado, cu...