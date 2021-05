Cidades Prefeito Bruno Covas, político moderado que confrontou autoritarismo, morre aos 41 em SP Na sexta (14) à noite, um boletim médico afirmou que seu quadro era irreversível

Bruno Covas, que emergiu como prefeito da maior cidade do país pregando a moderação em um cenário político ultrapolarizado, morreu aos 41 anos em São Paulo em decorrência de um câncer descoberto em 2019. Em abril, ele ficou internado por 12 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, quando exames constataram que os tumores, originados no trato digestivo, haviam...