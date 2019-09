Cidades Prefeita de Doverlândia segue sedada e respira com ajuda de aparelhos uma semana após acidente O estado de saúde de Zilda de Rezende Araújo Machado (MDB), conhecida como Zildinha, é grave. Ela caiu de uma mula em uma festa na cidade após vários cavalos se assustarem com o estouro de um rojão

Uma semana após sofrer uma queda de uma mula, a prefeita de Doverlândia, Zilda de Rezende Araújo Machado (MDB), de 49 anos, conhecida como Zildinha, permanece internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. No último sábado (31), Zildinha participava de uma cavalgada durante a 6ª Queima do Alho, evento tradicional de Doverlândia, quando alguns anima...