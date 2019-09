Cidades Prefeita de Doverlândia passou por cirurgia e está em coma induzido Zilda de Rezende se acidentou durante a 6ª Queima do Alho, evento tradicional do município, no último sábado (31)

A prefeita de Doverlândia, Zilda de Rezende Araújo Machado (MDB), passou por uma cirurgia na cabeça e está em coma induzido no Hospital de Urgências da Região Noroeste (Hugol). Zildinha como é conhecida, caiu de uma mula durante a 6ª Queima do Alho, evento tradicional do município, no último sábado (31). Ela teve afundamento do crânio, perdeu muito sangue e foi traz...