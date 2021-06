Cidades Preços de itens de festa junina têm variação de mais 500% em Goiânia, revela Procon Goiás De acordo com o órgão, o quilo do gengibre, por exemplo – utilizado para o preparo do quentão – foi encontrado, em Goiânia, com o preço mínimo de R$ 4,79 e máximo de R$ 29,90

Os preços de produtos usados no preparo de comidas típicas de festas juninas sofreram variação de até 526% este ano, segundo um levantamento feito pelo Procon Goiás entre os dias 8 e 16 de junho. De acordo com o órgão, o quilo do gengibre, por exemplo – utilizado para o preparo do quentão – foi encontrado, em Goiânia, com o preço mínimo de R$ 4,79 e máximo de R$ 29,90. O Procon...