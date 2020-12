Cidades Preço de vacina para Covid-19 para uso emergencial não será regulado Resolução foi publicada nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial da União

As vacinas para Covid-19 que tiverem autorização para uso emergencial no Brasil não terão o preço avaliado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). A Resolução nº 6/2020, assinada pelo secretário-executivo do órgão, Romilson de Almeida Volotão, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23). “As vacinas contra a Covid-19 decorr...