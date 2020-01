Cidades Preço de placas veiculares pode aumentar Adequações do equipamento ao padrão Mercosul começam a valer em fevereiro. Em Goiás, Detran diz que reajuste seguirá média nacional

O aumento do valor das placas veiculares depois que as adequações às placas do Mercosul começarem a valer a partir do dia 1º de fevereiro já é uma preocupação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).Desde 1º de agosto de 2019, o custo do emplacamento veicular em Goiás diminuiu de R$ 190,40 para R$ 128 (com lacre). Para as motocicletas o valor caiu de R$ 162,02 para R$6...