Cidades Preço da gasolina chega a R$ 5,79 em Goiânia O valor representa um aumento de R$ 0,12 (4,8%) no preço médio do litro

Mais um reajuste foi sentido pelos consumidores no preço dos combustíveis. Em Goiânia, o preço da gasolina chegou a R$ 5,79, nesta terça-feira (2), um aumento de R$ 0,12 (4,8%) no preço médio do litro. “Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no cas...