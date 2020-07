Os beneficiários da Bolsa Universitária, oferecida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), podem renovar o benefício a partir da próxima segunda-feira (6). O prazo se encerra no dia 31 de julho. Quem não atualizar os dados no sistema disponível on-line corre o risco de perder a bolsa de estudos.

Para fazer a renovação o estudante deve estar com a contrapartida efetivada no sistema da OVG. O procedimento pode ser realizado no site da organização, onde é exigida uma série de documentos além de o beneficiário precisar informar os dados pessoais, acadêmicos e socioeconômicos do grupo familiar.

“A documentação exigida, além de estar legível, deve seguir as exigências do programa. A carteira de trabalho, por exemplo, deverá conter exatamente as páginas solicitadas na Central de Informação do Bolsista. É importante lembrar de anexar os documentos de cada membro da família, não apenas do beneficiário”, alerta a diretora do Programa Bolsa Universitária, Rúbia Prado.

Atualmente, o programa beneficia estudantes de 217 municípios goianos e conta com 21 bancos de sangue e 927 entidades parcerias para o cumprimento da contrapartida.

Serviço:

Bolsistas da OVG devem renovar o benefício a partir de 6 de julho

Período: 6 a 31 de julho de 2020

Como fazer: www.ovg.org.br