Cidades Prazo para renovação de alvará de autorização sanitária em Goiânia está aberto Emissão do documento é totalmente on-line

Até 31 de março as empresas devem fazer a renovação do alvará de autorização sanitária junto à Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia. A renovação será feita pelo portal do contribuinte, no site da Prefeitura de Goiânia e não presencialmente. Segundo a Vigilância, se a atividade for de baixo risco, a taxa para pagamento será gerada no momento da sol...