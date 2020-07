Cidades Prazo para renovação da Bolsa Universitária termina sexta-feira (31) Estudante pode perder a bolsa de estudos caso não realize o procedimento

Mais da metade dos estudantes com Bolsa Universitária não atualizou os dados no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o prazo para renovação termina nesta sexta-feira (31). O procedimento é obrigatório e o bolsista precisa estar em dia com a contrapartida para conseguir renovar o benefício. A diretora do Programa Bolsa Universitária, Rúbia Prado,...