Cidades Prazo para renegociação de dívidas com Fies é prorrogado para 10 de outubro Segundo dados do FNDE, 500 mil estudantes poderão ser beneficiados com a renegociação

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou para o dia 10 de outubro o prazo para que estudantes inadimplentes ou em atraso no pagamento de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) possam pedir renegociação da dívida com o banco. A ampliação do prazo está publicada no Diário Oficial da União (DOU). A data-limite inicial era 29 de jul...