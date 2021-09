Cidades Prazo para matrícula da CNH Social termina nesta quinta-feira (2) A lista dos selecionados está disponível no site www.detran.go.gov.br

Termina nesta quinta-feira (2), o prazo para que os 902 candidatos selecionados na segunda chamada da quarta etapa do programa CNH Social realizem a matrícula on-line para as vagas remanescentes. A lista dos selecionados está disponível no site www.detran.go.gov.br. Nesta etapa, foram oferecidas três mil vagas para o processo de habilitação gratuito. Os can...