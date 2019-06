Cidades Prazo para escolas confirmarem participação no Saeb termina na sexta-feira (14) Avaliação será realizada entre 21 de outubro e 1º de novembro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiou para sexta-feira (14) o prazo para as escolas selecionadas para compor a parte amostral do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) confirmarem participação nas avaliações. O prazo terminaria hoje (10). Ao todo, 7.735 escolas foram selecionadas. De acordo com a ...