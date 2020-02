Cidades Prazo para declarar o Imposto de Renda começa na segunda-feira (2) De acordo com a Receita Federal, pelo menos um milhão de goianos precisa acertar as contas com o leão neste ano

O prazo para fazer a declaração de Imposto de Renda começa na segunda-feira (2). De acordo com a Receita Federal, pelo menos um milhão de goianos precisa acertar as contas com o leão neste ano. A expectativa é de 50 mil declarações a mais do que as enviadas no ano passado. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para enviar a declaração sem multa, que é de, pe...