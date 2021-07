Cidades Prado marca história de Campinas em Goiânia Tabelião de 84 anos é um dos personagens mais simbólicos do bairro, que completou 211 anos de existência nesta semana

Em mais de oito décadas de seus 211 anos de existência, completados esta semana, Campinas, o bairro embrião de Goiânia, conta com a presença marcante de Antônio do Prado. O tabelião de 84 anos que está completando 65 anos à frente do cartório que leva seu nome, é uma legenda. Mais do que se fundir com a história campineira, sua figura tem relação direta com, pelo menos...