Cidades Pra evitar contaminação, família faz recepção à distância para recém-nascida; assista Catarina nasceu no dia 17 de abril e teve que conhecer as avós pela janela do carro, familiares se reuniram na rua em frente ao prédio com uma faixa de boas-vindas

A família da recém-nascida Catarina encontrou uma forma criativa para dar as boas-vindas à bebê sem entrar em contato direto com ela. No dia 19 de abril, logo após a bebê e os pais retornaram do hospital, os familiares se reuniram na rua em frente ao prédio da recém-nascida, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com uma faixa. “Bem-vinda Catari...