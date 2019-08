Cidades Praça no Nova Suíça, em Goiânia, vai anexar rua após obra Trecho de via pública faz parte de projeto de expansão de espaço de lazer. Empresa que constrói prédio vizinho ao local é responsável pela intervenção; ambiente será aberto à população

Na última semana, parte da paisagem da Rua C-248, no Setor Nova Suíça, em Goiânia, foi transformada durante as obras de construção de um edifício residencial. Tapumes azuis cercaram um espaço público (veja quadro) existente no encontro da via com a Avenida C-233, que não possuía uso específico, exceto pela presença de um quiosque de chaveiro. Em uma faixa colocada no loc...