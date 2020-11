Cidades Praça em Aparecida imortaliza a saudade de uma mãe Parque público ganha o nome do menino de 12 anos que sumiu há 15 anos com um amigo da família depois de serem parados por policiais militares

Mais de 15 anos depois do desaparecimento do filho Murilo Soares Rodrigues, então uma criança de 12 anos, a dona de casa Maria das Graças Soares, de 47, não consegue segurar as lágrimas ao falar da tragédia que se abateu sobre a família em 2005. Graça, como é conhecida, chora copiosamente ao mencionar a ausência de respostas para o paradeiro do garoto que sumiu junto...