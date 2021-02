Cidades Praça do Trabalhador em Goiânia deve ser entregue até junho Iniciada em junho de 2019, revitalização deveria ter ficado pronta em novembro daquele ano. Com atraso, feirantes reclamam de dificuldades

A obra de revitalização da Praça do Trabalhador, na Região Central de Goiânia, só deve ser concluída entre maio e junho deste ano. A informação é do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Luiz Bittencourt. A demora na entrega do local que abriga a Feira Hippie vem agravando a crise vivida pelos feirantes. Os comerciantes que estão em espaço...