Cidades Praça do Cruzeiro será revitalizada Obras devem ser entregues até o aniversário de Goiânia, em outubro. Intenção é atrair transeuntes para o local

A Praça Comendador Germano Roriz, conhecida como Praça do Cruzeiro, será revitalizada pela Prefeitura de Goiânia a partir de julho e a intenção é fazer com que ela seja utilizada realmente como um espaço de convivência. Localizada nos cruzamentos de vias movimentadas do Setor Sul, a praça era abandonada pela população e pelo poder público, até mesmo pela dificuldade de ...