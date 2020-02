Cidades Praça do Cruzeiro, em Goiânia, será interditada por 15 dias para finalização de obra do BRT Com a intervenção, trânsito no local sofrerá alterações durante o período, segundo a SMT. Veja mapa com desvios

A Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, em Goiânia, será interditada por 15 dias. O prazo terá início nesta sexta-feira (7) e a intervenção será feita para a finalização da obra do BRT Norte-Sul realizada no local, segundo a Prefeitura de Goiânia. Com isso, o trânsito na região terá alterações durante o período. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes...