Cidades Praça Cívica e Av. Castelo Branco terão trânsito alterado no fim de semana Mudanças atendem necessidade de atenção ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ao Fórum Eleitoral em razão das eleições

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) informa que as regiões do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Fórum Eleitoral de Goiânia terão transito alterado neste fim de semana em razão das eleições. As intervenções serão das 6h às 18h. Na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na Rua 82, na Praça Cívica, haverá bloqueio simple...