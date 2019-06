Cidades Praça Cívica, em Goiânia, é palco da festa de Corpus Christi Espaço vai receber tradicionais tapetes que simbolizam, segundo a tradição cristã, a chegada de Jesus a Jerusalém

Católicos da Grande Goiânia se reúnem nesta quinta-feira (20) na Praça Cívica, no Centro da capital, para festejar o Corpus Christi. O dia celebra a Eucaristia, que é a representação do corpo e do sangue de Jesus Cristo pela hóstia (pão) e pelo vinho. “Corpus Christi é para nós a centralidade da nossa fé. Cremos que ali está verdadeiramente o Senhor Jesus, porque ele mesmo n...