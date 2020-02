Cidades Prédio vandalizado, que abriga obra de Frei Confaloni, está em fase de tombamento em Goiânia Proprietários teriam de conservar o imóvel até a conclusão do processo que corre na Secretaria de Cultura. Polícia vai investigar vandalismo a painel de Frei Confaloni

Mistérios cercam o ato de “vandalismo” que apagou uma das mais importantes obras do italiano Frei Nazareno Confaloni no prédio construído nos anos 1950 no Setor Oeste para abrigar a sede da Centrais Elétricas de Goiás (Celg). O alarme foi dado após uma visita de acadêmicos de arquitetura ao local levados pelo professor Ruy Rocha Filho, da Pontifícia Universidade Católic...