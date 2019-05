Vida Urbana Prédio do Materno-Infantil, em Goiânia, precisa ser demolido Casos de urgências e emergências passam a ser encaminhados ao Hugol pela regulação

Construído há mais de 50 anos, o prédio do Hospital Materno-Infantil Doutor Jurandir do Nascimento (HMI), localizado no Setor Oeste, em Goiânia, precisa ser demolido. A afirmação é fruto de uma auditoria realizada pela Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRT-GO) durante quatro meses. O relatório foi entregue nesta terça-feira (30) à Procuradoria-Geral do Estado (PGE)...