Vida Urbana Prédio do Materno Infantil deverá ser demolido, aponta auditoria Estado de Goiás tem 10 dias para apresentar cronograma de desocupação do local

O Estado de Goiás, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) recebeu, na manhã desta terça-feira (30), o relatório de uma auditoria realizada no Hospital Materno-Infantil Doutor Jurandir do Nascimento (HMI) e o pedido de interdição da unidade pela Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRT-GO). A partir desta terça-feira, a Regulação de Goiânia está impedida d...