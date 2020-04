Uma pousada localizada na zona rural de Pirenópolis, cidade turística a cerca de 120 quilômetros da capital, foi fechada na tarde desta quinta-feira (2) por não interromper suas atividades, mesmo diante do decreto municipal que proíbe o funcionamento devido à pandemia do novo coronavírus. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informar que o estabelecimento recebeu turistas do estado de São Paulo, o mais afetado pela Covid-19. O proprietário do local foi autuado por desobediência à determinação da prefeitura de cidade.

Prevenção

Nesta semana, a prefeitura local ampliou o controle da entrada de pessoas no município. Na última quarta-feira (1º), a fiscalização nas três principais entradas de Pirenópolis foi reforçada. Um novo decreto foi assinado pelo prefeito João do Léo (DEM) tornando mais rígido o cumprimento das regras de restrição do acesso à cidade. O texto também prolongou a Emergência em Saúde Pública. O clima no município é de vigilância total. O monitoramento dos acessos, que antes funcionava somente durante o dia, agora é realizado 24 horas. O trabalho envolve Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, servidores da Secretaria de Saúde e outras pastas e também prestadores de serviço terceirizados contratados.

Inicialmente, o controle do acesso das pessoas foi estabelecido por meio de um decreto municipal do último dia 21, mas, como antes a fiscalização funcionava durante o dia apenas, o ingresso irregular ocorria durante as madrugadas. Outro motivo para as regras mais rígidas foi o conhecimento dos gestores das projeções e do avanço de casos e mortes no Brasil pela Covid-19. Em Pirenópolis, são três casos suspeitos.

Denúncias

Além do monitoramento, moradores são incentivados a denunciar veículos com placas de outro município. No site da prefeitura, inclusive, a primeira mensagem que aparece é um número de WhatsApp dedicado a receber também os relatos de estabelecimentos comerciais e hoteleiros abertos. O secretário municipal de Saúde, Júnior Pereira Siqueira, diz que 12 casas foram multadas desde o primeiro decreto. Hóspedes de São Paulo, epicentro do novo coronavírus no Brasil, e Belo Horizonte foram flagrados em pousadas. Os proprietários dos locais foram multados em R$10 mil em cada um dos dois casos e os turistas convidados a se retirar.