Uma pousada que fica na área rural de Pirenópolis foi multada em dez salários mínimos por descumprimento do decreto que determina a suspensão das atividades comerciais para evitar o avanço do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). Os fiscais chegaram até o local depois de denúncia de que um casal de São Paulo teria se hospedado no local.

Secretário de administração, governo e fazenda, Chrystian Júnior de Amorim diz que a pasta tem se desdobrado para fazer com que a decisão seja obedecida. “Queremos evitar que a doença chegue ao nosso município para que, no momento oportuno, possamos voltar a receber nossos turistas da melhor forma possível. Mas até lá, as medidas precisam ser cumpridas.”

Amorim diz que as decisões de suspensão das atividades comerciais são apoiadas por praticamente 80% do trade turístico da cidade. “Há um pequeno número, especialmente de informais, que estão contrários. Criamos até um número específico para denúncias. Esperamos seguir dentro do planejado para evitar o crescimento de casos no Estado.”

O secretário ressalta que a cidade segue com as entradas bloqueadas para entrada de turistas. Só é permitida entrada de moradores e parentes de primeiro grau. “Nem parentes de segundo e terceiros graus estão sendo permitidos na cidade neste momento. Dezenas de pessoas são barradas diariamente. Apesar de ser difícil nesse momento, é o que precisamos fazer.”

Amorim reforça que todas as medidas necessárias ainda serão tomadas para fiscalização dessas situações. Ele cita como exemplo o trabalho da equipe de inteligência. Na quarta-feira (1), foi identificada a emissão de uma nota fiscal em uma pousada. “Fomos ao local e verificamos que, apesar de ter sido enviada nessa data, a hospedagem ocorreu no dia 17 de março, antes da validade do decreto.

“Quermos só deixar claro que todos os meios possíveis estão sendo utilizado para garantir que o decreto municipal seja cumprido. Tudo que estamos fazendo é para deixar nossa cidade segura. Reforçamos, neste momento, a importância de acatarmos as normas, que são temporárias. E peço a todos que continuem em suas casas”, disse o secretário.