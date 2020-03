Cidades Postos de vacinação ‘drive-thru’ começam a funcionar em Goiânia na próxima quarta-feira (25) A campanha de vacinação contra a Influenza, que começou hoje, segue até o dia 16 de abril

A partir desta quarta-feira (25), começam a funcionar em Goiânia dois postos de vacinação 'drive-thru' no estacionamento do Flamboyant Shopping Center e no Passeio das Águas Shopping. As unidades funcionarão das 8 às 17 horas, como os demais postos, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A primeira fase da Campanha de Vacinação contra a Influenza, que co...