Cidades Postos de pedágio em Goiás enfrentam problemas com a falta de sinal de celular Motorista que flagrou caminhão em zigue-zague momentos antes de colisão em posto de cobrança afirma que não conseguiu alertar PRF. Problema atinge 4 das 10 praças

Quatro dos dez postos de pedágio em rodovias de Goiás não têm nenhum sinal de telefone. Levantamento feito pelo POPULAR mostra que apenas um dos locais possui qualidade ampla do serviço. Uma das praças com ausência completa de rede fica na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, onde um caminhão foi flagrado no último domingo (28) por uma pessoa fazendo zigue-zague na pista antes ...