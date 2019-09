Cidades Postos de Goiânia estarão reabastecidos de vacina contra sarampo a partir desta terça-feira Doses acabaram na última quarta-feira (18) e foram repostas pelo Ministério da Saúde

Os postos de saúde de Goiânia estão sendo reabastecidos de doses de vacinas contra sarampo. No total, 4 mil doses serão distribuídas em todas as 68 unidades e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, estarão disponíveis a partir desta terça-feira (24). No total, o Ministério da Saúde (MS) enviou 150 mil doses de vacina para Goiás por meio da S...