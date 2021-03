Cidades Postos de Goiânia apresentam pequena diminuição no preço de combustíveis Essa queda, de acordo com o presidente do Sindiposto se deu pela redução dos preços dos combustíveis feito pela Petrobras nas refinarias

Quem circulou por Goiânia nesta quinta-feira (25) conseguiu testemunhar uma pequena queda do preço do etanol, que está entre R$ 3,49 e R$ 3,99, e da gasolina, entre R$ 5,29 e R$ 5,50, em alguns postos de combustíveis da capital. Essa queda, de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto) , Márc...