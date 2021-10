O Procon Goiânia iniciou uma fiscalização nos postos de combustíveis da capital nesta terça-feira (26), a fim de verificar se há prática abusiva no repasse ao consumidor após os reajustes anunciados pela Petrobras nos valores da gasolina e do diesel. Até o momento, foram notificados estabelecimentos localizados no Setor Central, Sul, Aeroporto, Parque Amazônia, Eldorado e Bueno.

Durante a operação, os fiscais solicitam as notas fiscais de venda e compra dos combustíveis do começo do mês de outubro para fazer a comparação dos preços. Caso sejam notificados, os estabelecimentos terão um prazo de 24 horas para encaminhar os documentos para o departamento de cálculo do Procon. Se comprovado o abuso de preço, o posto é autuado com multa que pode chegar a R$ 10 milhões.

O consumidor que notar qualquer prática abusiva pode realizar a denúncia junto ao Procon pelo telefone 3524-2942 ou aplicativo Prefeitura 24 horas.