Cidades Posto policial em Goiás vai ter radar Novo contrato da Goinfra prevê a instalação de dispositivos em 158 faixas. A intenção é resguardar a segurança dos agentes

Os postos policiais rodoviários do Estado receberão a instalação de novos dispositivos de monitoramento eletrônico da velocidade de veículos. Ao todo, devem ser instalados equipamentos em 158 faixas, de acordo com edital da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Como mostrou reportagem do POPULAR publicada nesta sexta-feira (6), a Goinfra contrat...