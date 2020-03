Idosos e profissionais da saúde que estiverem em Aparecida de Goiânia podem se vacinar em um posto drive-thru montado pela Secretaria Municipal de Saúde em frente ao Aparecida Shopping, no Centro da Cidade. O local começou a funcionar nesta terça-feira (24).

Com o sistema drive-thru, o público-alvo desta primeira etapa da campanha de vacinação não precisará descer do carro para tomar a vacina. Basta apresentar o RG e o cartão de vacina. O intuito é evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do novo coronavírus.

A Secretaria de Saúde esclarece que a vacina contra a gripe H1N1 não protege da Covid-19, mas é, neste momento, uma das armas para evitar a ocupação de leitos no sistema público e deixá-los disponíveis para o tratamento de pessoas infectadas com coronavírus.

No drive-thru do Aparecida Shopping, profissionais da saúde estarão aplicando as doses de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O estabelecimento fica na Avenida Independência, setor Serra Dourada 3.

Além do sistema drive-thru, o município também está realizando o serviço de vacinação domiciliar para idosos acamados ou com mais de 80 anos de idade. Para utilizá-lo, basta agendar pelo telefone 3545-5868.

Outra opção é o comparecimento a um dos outros postos de vacinação do município. Confira os locais abaixo:



• Academia de Saúde Veiga Jardim

Endereço: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Veiga Jardim



• Centro de Cultura e Lazer José Barroso (Rodeio Show)

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro APM Residencial Solar Central Park



• Cmei Buriti Sereno

Endereço: Rua Lopes Quintas, Jardim Buriti Sereno



• Cmei Candido de Queiroz

Endereço: Rua Treze, Jardim Bonança



• CMEI Geralda Ribeiro de Melo

Endereço: Rua 36 esq. c/ Rua 106, APM 1A, Residencial Garavelo Park



• CMEI Manoel Simão Neto

Endereço: Av. Girassóis, Quadra 12, Setor Andrade Reis



• CMEI Vila Delfiore

Endereço: Rua Péricles, Qd.15, Lt.16, Vila Delfiore



• Colégio Estadual Cruzeiro do Sul

Endereço: Avenida das Rosas, Cruzeiro do Sul



• Colégio Militar Elmar Arantes

Endereço: Rua J-11, Mansões Paraíso



• CRAS da Nova Cidade

Endereço: Rua 21 de Abril, Nova Cidade



• CRAS do Jardim Tiradentes

Endereço: Rua 10, Jardim Tiradentes



• EMEI Retiro do Bosque

Endereço: Rua das Pitangueiras esq/ com Tucumä, Retiro do Bosque



• Escola Estadual Itagiba Laureano

Endereço: Rua 07, Vila São Pedro



• Escola Estadual Jose Bonifácio da Silva

Endereço: Rua Saint Tropez, Campos Elíseos



• Escola Estadual Maria Joana de Jesus

Endereço: Avenida Edilberto Veiga Jardim, Rosa dos Ventos



• Escola Jardim Olímpico II

Endereço: Rua X 24 Qd 12, Lote 1 A 7, setor Tocantins



• Escola Municipal Alexandre Garcia

Endereço: Rua Irmã Maria dos Anjos, Qd. 5, Parque Trindade II



• Escola Municipal Antônio Alves Neto

Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, Qd: 01 Jardim Riveira



• Escola Municipal Benedito Rodrigues

Endereço: Rua Ipe Q 32, 17, Jardim dos Buritis



• Escola Municipal Caraíbas

Endereço: Avenida Vinhático, Qd: 14 Setor Caraíbas



• Escola Municipal Jardim Bela Vista

Endereço: Rua 27 – “A”, Qd: 06 Lt: 08, Jardim Bela Vista



• Escola Municipal Jardim Ipês

Endereço: Rua Ji-29, Qd 122 Lote 21, Jardim dos Ipês



• Escola Municipal Joana Angélica R. Paganin

Endereço: Rua X – 16, esq. c/ p-01, p-05A, Residencial Santa Luzia



• Escola Municipal Nova Olinda

Endereço: Avenida Imperial, Qd: 21 Lt: 01, Jardim Nova Olinda



• Escola Municipal Santa Tereza de Ávila

Endereço: Rua 201 esq. c/ Rua, 208, Qd: 37, Setor Aeroporto Sul



• Escola Municipal Túlio Costa

Endereço: Rua Reno esquina com Avenida Itamarati, qd. 54, Setor Pontal Sul II



• Garagem da UBS Colina Azul

Endereço: Rua das Gaivotas esquina com a Rua Albatroz, Colina Azul



• Garagem da UBS ALTO PARAÍSO

Endereço: Rua São Félix, s/n - Quadra 46, Jardim Alto Paraíso



• Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Endereço: Rua MG 17, Qd.30, Lt.30, Madre Germana I



• Praça da Rua Dom Pedro II (em frente ao Cais Nova Era)

Endereço: Avenida São João, Jardim Nova Era