Cidades Posto de vacinação do Serra Dourada é desativado e filas gigantes se formam na PUC Vídeo enviado ao POPULAR mostra uma extensa fila de carros dando a volta no quarteirão da área 1 da universidade

Atualizada às 12h53. A desativação do posto de vacinação contra a Covid-19, na modalidade drive-thru, instalado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, está gerando um impasse entre a Prefeitura da capital e o Governo de Goiás. Com isso filas gigantes se formaram, nesta segunda-feira (19), no posto instalado na Área 1 da Puc Goiás, no Setor Lest...