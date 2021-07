Cidades Posto de combustível pega fogo após colisão de carros no Setor Bueno, em Goiânia Um dos veículos atingiu uma bomba do local

Atualizada às 8h19. Um posto de combustíveis no cruzamento das avenidas T-63 com T-5, no setor Bueno, em Goiânia, pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros de passeio colidiram, um deles bateu em uma bomba, e isso provocou um incêndio no interior do estabelecimento. Não houve feridos. Um frentista, que estava trabalh...