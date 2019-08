Cidades Posto de carregamento elétrico gratuito para veículos é instalado em Goiânia Estrutura foi instalada por incorporadora na Avenida Portugal, na esquina com a Rua 12, no Setor Oeste

Um posto de carregamento elétrico gratuito para carros foi instalado na Avenida Portugal, na esquina com a Rua 12, no Setor Oeste, em Goiânia. A estrutura foi criada no estande de vendas da empresa Brasal Incorporações, que fica no local. O uso é livre para os motoristas de tais automóveis. De acordo com a empresa, a medida faz parte da preparação para atender a dema...